В материалах, размещенных криворожским телеканалом "Первый городской", представлены снимки экрана компьютера и скриншоты переписки "блоггера", через которого видео из дома Константина Павлова сливалось правоохранителями, а затем попадало в социальные сети. На фото четко видно, что перед "сливом" видео 10 дней находилось в мощнейшем видеоредакторе Davinci Resolve, возможности которого с точки зрения монтажа, обработки, корректировки, нарезки и добавлению спецэффектов просто поражают. А скриншоты переписки были сделаны незадолго до того, как видео попало в сеть.

Как стало известно журналистам, с помощью программы, в которой перед "сливом" обрабатывалось видео с четырех камер из дома погибшего мэра Кривого Рога, в Голливуде делались такие известные кинокартины как "Железный человек", "Терминатор в 3D" "Человек-паук. Через вселённые", "Хан Соло. Звёздные войны. Истории" и многие другие. Поэтому в достоверность происходящего на видео, а и следовательно - в навязываемую с помощью него версию самоубийства криворожского градоначальника журналисты не верят.

При этом специалисты отмечают, что программа имеет весь необходимый функционал для создания визуальных эффектов кинематографического уровня и графики вещательного качества. Рабочий процесс построен на базе узлов, что позволяет готовить самые сложные композиции и анимацию. Она содержит сотни 2D‑ и 3D-инструментов и дает доступ к сплайнам и ключевым кадрам, которые делают изображение исключительно правдоподобным. Современные средства 3D-трекинга, а также ротоскопирования и кеинга позволяют создавать фотореалистичный комбинированный контент.

При этом в последней версии приложения появилось 11 дополнительных модулей, позволяющих создавать шлейфы движения и смазанность, оптимизированы функции удаления объектов и имитации зернистости пленки.

А именно эти эффекты и видны на записи с той камеры, на которой якобы запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова.

Подробнее – в видео телеканала "Первый городской".

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден погибшим при невыясненных обстоятельствах на пороге собственного дома 15 августа. Однако до сих пор о ходе расследования на данный момент от правоохранителей достоверной информации нет.

В связи с этим 31 августа депутаты Криворожского горсовета потребовали от Главы Верховной рады Украины, Генерального прокурора Украины и Министра внутренних дел Украины проведения объективного расследования гибели мэра Кривого Рога по версии "умышленное убийство", создания специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины и расследования "слива" смонтированного видео из дома погибшего.