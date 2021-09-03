Співзасновник "Талібану" очолить уряд в Афганістані [ Редактировать ]
Новий афганський уряд очолить співзасновник "Талібану" - Мулла Барадар. Про це повідомляє Ройтерз із посиланням на власні джерела. Барадар разом з іншими лідерами "Талібану" прибув до Кабулу, де невдовзі мають оголосити склад нового уряду.
Водночас Катар із Туреччиною веде перемовини з талібами щодо відновлення комерційних авіарейсів з афганської столиці. Тим часом, в провінції Панджшер тривають бої між талібами та бійцями "Національного фронту спротиву". Нагадаю, це - єдина провінція в Афганістані, яка не здалася "Талібану".
Туди з'їхалися чимало противників талібів. Очолює спротив Ахмад Массуд - син легендарного Ахмада Шаха Массуда, який успішно бився з "Талібаном" у 80-х та 90-х. "Таліби" вже заявляють, що захопили частину Панджшеру і бійці спротиву зазнали тяжких втрат.
Натомість у "Національному фронті" переконують, що контролюють провінцію і вбили сотні бойовиків "Талібану".
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