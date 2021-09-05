COVID в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за сутки, 4 сентября, подтвердили еще 1379 новых случаев COVID-19. Среди инфицированных 102 детей и 28 медицинских работников.
Вчера в больницы госпитализировали 899 больных коронавирусом, а поправились от COVID-19 еще 407 пациентов. В то же время жертвами болезни стали 17 граждан.
За сутки на коронавирус проверили 16 146 человек методом ПЦР, 2 788 человек методом ИФА и еще 16 011 лиц экспресс-тестами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 2614 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
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