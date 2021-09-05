В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, сделали еще 69 260 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили только 20 430 человек.

Завершили иммунизацию от коронавируса, то есть получили вторую дозу препарата, еще 48 830 украинцев.

Вчера иммунизировали население 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

Всего в Украине сделали 9 747 714 прививок, а вакцинировали от коронавируса 5 569 051 человека:

первую дозу получили 5 569 049 людей;

две дозы получили 4 178 665 человек (двое за границей).

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 2614 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

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