Коронавирус продолжает атаковать Украину: статистика на 4 сентября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 3 сентября, зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 824 человека;
- летальных случаев - 44;
- выздоровели - 1447 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 25637 человек,
- методом ИФА - 7979 человек,
- экспресс-тестами - 23234 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2296155 человек;
- выздоровели - 2212313 человек;
- летальных случаев - 53 966;
- проведения ПЦР-тестов - 12081160.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
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Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.
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