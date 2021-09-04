В Украине за прошлые сутки, 3 сентября, зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 824 человека;

летальных случаев - 44;

выздоровели - 1447 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 25637 человек,

методом ИФА - 7979 человек,

экспресс-тестами - 23234 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2296155 человек;

выздоровели - 2212313 человек;

летальных случаев - 53 966;

проведения ПЦР-тестов - 12081160.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

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Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.

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