США вимагають від Росії звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла [ Редактировать ]
Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати.
Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили першого заступника Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни.
Окупанти схопили понад півсотні мітингарів. Їх побили, заштовхали в автобуси й відвезли до відділків. Джелялу висунули підозру за статтею "Диверсія", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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