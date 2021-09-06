Ілон Маск провів екскурсію для нащадків Сергія Корольова [ Редактировать ]
Зустріч двох епох. Ілон Маск влаштував екскурсію своєю компанією "SpaceX" для онука та правнука Сергія Корольова.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Національний музей космонавтики. Андрій та Павло - нащадки видатного житомирянина, який очолював ракетну програму Радянського Союзу, запустив перший штучний супутник Землі й керував першим польотом людини в космос.
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