Двоє дітей, які потрапили в автотрощу у Рудках на Львівщині, - досі у тяжкому стані в реанімації. Водій ваговоза і двоє перехожих, я нагадаю, загинули на місці. Очевидці ДТП розповідають - вантажівка мчала центром міста на великій швидкості. Чому так сталося? І які прогнози лікарів щодо постраджалих дівчат? Розпитувала Христина Гашенко.

Третє вересня. Місто Рудки, неподалік Львова. На відео з камер спостереження видно вантажівку, яка рухається центром міста. На перехрестя виїжджає мікроавтобус. Водій ваговоза намагається уникнути зіткнення. Авто заносить на тротуар, далі - в електроопору та відкидає в магазини. Тоді на місці аварії загинули водій вантажівки і двоє перехожих. Двох дівчат доправили в реанімацію дитячої лікарні Львова. Обидві досі в тяжкому стані.

Федір Осим, заступник головного лікаря з хірургічної роботи дитячої клінічної лікарні Львова:

Важкі травми, відкрита черепно-мозкова травма, обширена травма в поперековій ділянці, шок, множинні переломи кісток тазу.

10-річній Тетяні довелося ампутувати ногу. Дівчинка - в комі.

Оксана Качмар, мама Тетяни:

Вона не приходить до тями, до свідомості, вона відчуває біль, вона відчуває доторк, вона відчуває, що їй щось там роблять, напевно вона відчуває, навіть не знаю, як ми справимося з тим, як їй пояснити, що у неї немає ножки.

Того дня Тетяна з татом поверталися додому з музичної школи. Від удару вантажівки її намагався врятувати батько - прикрив собою. І... не вижив.

Оксана Качмар, мама Тетяни:

Володя закрив її, а сам. Пострадав так, що я не бачила його, мені не дозволили подивитися на нього. На дитину обвалилася стіна.

Розтрощена будівля, пошкоджені фасад, сходи та двері сусідніх крамниць. Вантажівка зносила все на своєму шляху, розповідає Марія. Вона працює в магазині на цій вулиці.

Марія Заяць, продавчиня:

Мене заломало всю в середину, то нічого не було, то всьо поломане, бачите на ходу варили, щоб можна було двері закрити. Бачите ні стьокла, нічого.

Очевидці аварії кажуть - у вантажівки відмовили гальма. Заповнену щебенем машину водій міг зупинити вище дорогою, під пагорбом. Утім, завадив йому мікроавтобус.

Роман, житель міста Рудки:

Казали, в нього гальма відказали ще перед містом. Він сигналив, кажуть, пробував з кабіни випригувати щось , швидкість була шалена, його на перехресті бус підрізав.

У поліції причин автотрощі наразі не називають. Триває слідство.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУНП у Львівській області:

На даний час призначено автотранспортну, трасологічну експертизу та автотехнічну. Будуть встановлювати, чи був технічно справний транспортний засіб.

Розбита вщент вантажівка досі залишається на місці аварії. Уламки розкидані на десятки метрів. Перекинутий причіп із щебенем та розчавлена кабіна нагадують про моторошну аварію.

Марія, жителька Рудок:

Ніхто нічого не робить, як заграницею все за один день то робиться, і до вечора тут вже нічого не було. А в нас тут хоть би щось зробили, хоч би хтось приїхав, зацікавлений то всьо поприбирати.

У поліції запевнили - до Служби автомобільних доріг області надіслали листа, аби вантажівку можна було прибрати з дороги. Мама ж 10-річної Тетяни просить про фінансову допомогу. На дівчинку чекає ще кілька операцій і довготривала реабілітація.

Оксана Качмар, мама потерпілої: