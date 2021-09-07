Цієї ночі юдеї за святковими столами зі співами й танцями зустріли новий рік - Рош га-Шана. Наймасовіші гуляння традиційно відбуваються в Умані. Туди, на могилу праведника Цадика Нахмана з'їхались понад 30 тисяч хасидів. Вони вірять, що свята земля забезпечить паломників на весь наступний рік достатком і щастям.

Із заходом сонця і першою зіркою на небі юдеї зустріли п'ять тисяч 782 за своїм календарем. Вони радіють і святкують, як заповідав їм праведник Цадик Нахман.

Щоб зустріти новий рік поблизу могили рабе Нахмана до Умані з'їхались понад 30 тисяч паломників з усього світу. У святкову ніч хасиди мають їсти, пити, співати і танцювати. А от працювати - категорично заборонено. Як і давати інтерв'ю. Адже це теж робота. Та для нас ізраїльтянин Бару Фіхман зробив виняток і познайомив із традиціями святкування.

Бару Фіхман, громадянин Ізраїлю:

За столом положено, чтоб было яблоко. Мокают в мед, чтоб год сладкий был. Рыба должна бать, м'ясо. В основном - это голова рыбы, яблоко и мед. И еще зерна граната, чтоб сладкий был год.

Після вечері хасиди виходять надвір. Хтось іде одразу до синагоги, щоб провести час за молитвою, хтось просто шукає спілкування. Оці хлопці дозволили нам вдихнути аромат новорічних трав.

Доки ортодокси святкують їхній спокій охороняє майже тисяча поліцейських та рятувальників. Поки що празникування минає без серйозних ексцесів. Утім медики дивляться на такі масові гуляння з пересторогою - маскового режиму більшість прочан не дотримуються. За вчора серед паломників вже виявили кілька випадків зараження коронавірусом.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Ну 85-90 відсотків, які не притримуються ніяких протиепідеміологічних заходів. Мало того, вони живуть з дуже великим скупченням по 5-8-10-12 чоловік в одно і двокімнатних квартирах - це може стати дійсно загрозою.

Нині на хасидів ще чекає спільна молитва у синагогах і купання у ставку для змивання торішніх гріхів.