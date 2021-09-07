Ястремская вышла в полуфинал US Open [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал US Open в смешанном разряде. Матч продолжался 52 минуты.
21-летняя украинка в паре с Максом Перселлом из Австралии одержали победу над Ярославой Шведовой (Казахстан) и Фабрисом Мартеном (Франция).
По ходу встречи Ястремсая и Перселл подали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 4-х брейк-поинтов.
Их соперники один раз подали навылет, дважды ошиблись при вводе мяча в игру и не сумели реализовать ни одного из 3-х брейк-поинтов.
Четвертьфинал микста
Даяна Ястремская/Макс Перселл - Ярослава Шведова/Фабрис Мартен - 6:2, 6:3.
В полуфинале Ястремская и Перселл сыграют с победителями матча Олмос/Аревало - Перес/Демолингер.
Ранее сообщалось, что украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады из-за допинга.
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