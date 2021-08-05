Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская оправдана по делу об умышленном употреблении допинга. Соответствующее решение независимого трибунала было принято в июне, а теперь Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полный текст документа.

В документе отмечается, что Ястремская не отрицала наличие запрещенного препарата местеролона в своем организме, однако при этом подчеркивала, что сознательно его не принимала. Так, допинг оказался в организме после секса с ее парнем 23-24 ноября 2020 года, и именно бойфренд спортсменки принимал препарат, о чем теннисистка не знала.

По делу заслушали показания самой Ястремской и ее парня - их слова совпали. Оба подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября и на следующее утро, и между ними была близость.

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К слову, показания подтвердила также мама теннисистки. Кроме того, Ястремская прошла тест на полиграфе, по результатам чего специалист подтвердил с вероятностью более чем в 99%, что Даяна никогда не принимала допинг.

Эксперты в ходе разбирательства по делу отметили, что концентрация местеролона в организме спортсменки была низкой, а анализ образца волос дал отрицательный результат - все это свидетельствует о том, что Ястремская не принимает препарат.

Напомним, что Даяна Ястремская получила положительный допинг-тест в ноябре 2020 года. У нее обнаружили местеролон. В январе 2021-го Международная федерация тенниса отстранила ее от соревнований на время разбирательства. Спортсменка сначала оспаривала дисквалификацию дважды в ITF и дважды в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В двадцатых числах июня ее признали невиновной.

Ранее сообщалось, что украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады из-за допинга.

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