Со следующего понедельника вся Украина может перейти в "желтую" зону. В проблемных областях карантин могут еще больше усилить из-за опасной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на согласительном совете.

По его словам, пока говорить о жестком ужесточении ограничений по всей стране рано.

"Страна приближается к "желтой" "зоне, "оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Опаснее всего сегодня в плане эпидемии в трех областях: Буковина, Львовская и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений", - заявил он.

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