Ученые обнаружили слабое место раковых клетках [ Редактировать ]
По состоянию на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находится 1 млн 187,6 тысяч пациентов с онкологическим заболеваниями. Общий показатель смертности от рака в Украине составляет 151,3 человека на 100 тысяч населения, передает newsyou.info.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году на долю раковых заболеваний пришлось около 10 млн смертей. Самыми распространенными (с точки зрения новых случаев) были рак груди, легких, толстой и прямой кишки, простаты, кожи и желудка.
Рак толстой кишки - один из наиболее распространенных видов рака в Украине. Исследователи обнаружили молекулярную ахиллесову пяту раковых клеток. Знание об этом слабом месте может способствовать разработке новых методов лечения.
По оценкам экспертов, ежегодно в Украине 60 тысяч новых людей заболевают данным видом раком. Для рака толстой кишки доступны различные методы лечения: хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия и лечение таргетными препаратами играют важную роль. В настоящее время исследователи сообщают о возможной новой отправной точке для лечения.
Где злокачественная опухоль получает энергию, необходимую для роста? Согласно текущему сообщению Klinikum rechts der Isar Технического университета Мюнхена (TUM), это центральный вопрос в исследованиях рака.
Потому что, если вы знаете источник энергии, вы могли бы, возможно, отключить питание опухоли, так сказать, "уморить" ее голодом. Основы для этого были заложены исследователями и врачами из TUM в университетской клинике Института продовольствия и здоровья - во Фрайзинге. Они работали с коллегами из университетов Регенсбурга, Дрездена, Лейдена (Нидерланды) и Weill Cornell College в Нью-Йорке.
Впервые ученые предоставили доказательства того, что липидный обмен в здоровых клетках слизистой оболочки кишечника и раковых клетках толстой кишки "принципиально различается", как заявил профессор Клаус-Петер Янссен, биолог Хирургической клиники и поликлиники Университетской клиники.
Это может привести к новым возможностям лечения рака, которые напрямую связаны с измененным метаболизмом опухоли.
Ранее мы писали, от какой болезни чаще всего умирают украинцы.
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