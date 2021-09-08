Под Ривне столкнулись грузовик и мотоцикл, есть погибший [ Редактировать ]
На автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Привольное произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате погиб 23-летний мотоциклист.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
Сообщается, что столкновение мотоцикла "KAWASAKI" и грузовика "MAN" произошло во время разворота фуры.
"От полученных в ДТП травм мотоциклист погиб на месте". - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель грузовика не пострадал и по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения был трезв. В рамках уголовного производства у него отобраны образцы крови.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что под Ривне произошло жуткое ДТП с участием полицейских.
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