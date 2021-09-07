В Польше микроавтобус с украинцами попал в серьезное ДТП [ Редактировать ]
В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. В результате пострадали 7 граждан Украины.
Об этом сообщается в заявлении Посольства Украины в Польше.
В микроавтобусе находились восемь человек.
"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.
Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.
Напомним, что под Ривне произошло жуткое ДТП с участием полицейских.
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