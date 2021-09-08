У Парижі розпочинається суд над причетними до терактів 2015 року.

У межах безпрецедентного процесу на лаві підсудних двадцятеро людей. Їх підозрюють у пособництві джихадистам, які вчинили найкривавіший теракт в історії Франції. Під час нападу на шість барів і ресторанів, концертний зал "Батаклан" та стадіон загинуло близько 130 людей, сотні були поранені.

Відповідальність за злочин взяла на себе "Ісламська держава". Судове засідання триватиме дев'ять місяців, у ньому візьмуть участь близько 1800 позивачів та понад 300 адвокатів. Більшості обвинувачених загрожує довічне ув'язнення. В день початку суду поліція перебуває в стані підвищеної готовності, вулиці навколо Палацу правосуддя будуть перекриті.