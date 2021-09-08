Когда дело доходит до ежедневных упражнений, часто утверждают, что для улучшения здоровья рекомендуется делать более 10 000 шагов в день. На самом деле, для достижения положительного эффекта для здоровья достаточно всего нескольких шагов. Согласно недавнему исследованию, риск преждевременной смерти значительно снижается с 7000 шагов в день, передает newsyou.info.

Предыдущие исследования показали, что большее количество шагов в день связано с более низким риском ранней смерти. Однако оставалось неясным, из какого минимального числа можно ожидать явных положительных последствий для здоровья.

В текущем исследовании группа под руководством исследователей из Массачусетского университета изучила когорту из более чем 2000 мужчин и женщин среднего возраста из четырех разных городов США, чтобы выяснить, сколько шагов необходимо делать каждый день для достижения положительных результатов для здоровья.

Команда обнаружила, что у людей, которые делали не менее 7000 шагов в день, риск преждевременной смерти на 50-70 % ниже, чем у людей, которые в среднем делали менее 7000 шагов в день. Скорость шагов (интенсивность шагов) не повлияла на смертность, добавляют исследователи.

Увеличение количества шагов в день может дать наибольший защитный эффект для наименее активных людей в популяции. Тем не менее, в определенный момент дополнительные шаги, похоже, больше не оказывают положительного влияния, по крайней мере, на этот конкретный результат, - заявила команда. Выполнение более 10 000 шагов в день не привело к дальнейшему снижению риска смерти.

Ранее мы писали, что медики выявили уникальные свойства молока.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.