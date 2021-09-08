В ноябре могут возникнуть проблемы с получением рабочих виз в Польшу из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства. Об этом предупредил руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин, сообщает "Сегодня".

Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам - из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд (в Польшу).

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Если тендер не будет проведен, действующий оператор не сможет предоставлять услугу из-за окончания контракта, а новый не успеет подготовить необходимую техническую базу.

В тендере по выбору визового центра для польского посольства победила польская компания Personnel Service, но итоги конкурса в июне оспорили остальные участники. Повторное решение тендерной комиссии ожидается в сентябре. Эксперт предупреждает, что произойдет, если определение победителя тендера затянется:

Польша, конечно, потеряет пару процентов ВВП. На польские заводы и фермы не приедут сотни тысяч квалифицированных работников, но кто ж знал, что все так закрутится. Зато эта история может стать хорошим примером, как погоня за легкими деньгами способна поставить под удар экономику целой страны.

Напомним, что украинцев в Польше заставят платить налоги. Власти Республики распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали так называемые коды-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации. Взамен гастарбайтеры получат возмещение вычетов и налоговые льготы.