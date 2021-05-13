Правительство Польши решило, что украинские заробитчане должны официально платить налоги. Об этом пишет "Сегодня".

Власти Республики распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали так называемые коды-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации. Иностранцев призывают в течение месяца получить новый код.

Взамен гастарбайтеры получат возмещение вычетов и налоговые льготы.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша упростила трудоустройство украинских врачей. На работу иностранных врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.

Для трудоустройства в Польше этого украинские врачи должны:

знать польский язык;

иметь трехлетний опыт работы;

иметь диплом врача, заверенный консулом Польши;

пройти в стране квалификационное обучение.

Ранее сообщалось, что с 30 марта Польша изменила правила въезда для украинцев. Граждан нашей страны, въезжающих в Польшу, будут отправлять на 10-дневный карантин, несмотря на отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.