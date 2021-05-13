Украинцев в Польше заставят платить налоги [ Редактировать ]
Источник: РБК
Правительство Польши решило, что украинские заробитчане должны официально платить налоги. Об этом пишет "Сегодня".
Власти Республики распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали так называемые коды-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации. Иностранцев призывают в течение месяца получить новый код.
Взамен гастарбайтеры получат возмещение вычетов и налоговые льготы.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша упростила трудоустройство украинских врачей. На работу иностранных врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.
Для трудоустройства в Польше этого украинские врачи должны:
- знать польский язык;
- иметь трехлетний опыт работы;
- иметь диплом врача, заверенный консулом Польши;
- пройти в стране квалификационное обучение.
Ранее сообщалось, что с 30 марта Польша изменила правила въезда для украинцев. Граждан нашей страны, въезжающих в Польшу, будут отправлять на 10-дневный карантин, несмотря на отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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