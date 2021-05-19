Граждан Украины, которые едут в Польшу работать, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson, который требует только одного укола. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

По его словам, украинцы будут получать вакцину Johnson & Johnson. Ее выбрали потому, что для прививки ею необходимо вводить только одну дозу, тогда как для прививки другими вакцинами обязательным является введение второй дозы.

Дата начала вакцинации заробитчан из Украины не сообщается.

Польские центры вакцинации вблизи границы с Украиной

Ранее сообщалось, что поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается после 7 июня. Также мы писали о том, что в Испании заявили о безопасности вакцины Pfizer после AstraZeneca.

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