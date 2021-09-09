Уряд України розглядає можливість переходу в "жовту" карантинну зону [ Редактировать ]
В Україні можуть запровадити "жовту" карантинну зону. Якщо так вирішить комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на засіданні уряду. За словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть, якщо щеплені 80 відсотків педагогів - хоча б однією дозою.
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