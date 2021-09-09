Рада поддержала снижение цен на спортивные билеты [ Редактировать ]
Источник: ФК "Шахтер" (Донецк)
Верховная Рада поддержала законопроект №4577 о государственной поддержки сферы спорта, который должен снизить цены на спортивные билеты. Об этом сообщил в Facebook один из авторов законопроекта, народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк.
298 народных депутатов поддержали проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" реестр. №4577 от 06.01.2021 за основу! Спасибо всем коллегам по парламенту за поддержку украинского спорта!
Документ предусматривает снижение налоговой ставки на реализацию билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня с 20% до 7%, написал на своей странице в Facebook народный депутат Виктор Мялик.
Отныне организаторы спортивных мероприятий смогут позволить себе снизить цены на билеты, чтобы привлечь зрителей. Продажа билетов - это один из важнейших элементов финансирования спортивных организаций, а для некоторых - ключевая часть дохода. Это деньги, которые федерации и спортивные клубы тратили на аренду помещений, коммунальные услуги, оплату труда спортсменов и тренеров.
Законопроект зарегистрировали в парламенте еще в январе. Документ должен пройти второе чтение в Верховной Раде и получить подпись президента.
Напомним, что с нового сезона на матчи ФК "Динамо" (Киев) болельщиков пускают только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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