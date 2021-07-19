На футбол только по паспорту: "Динамо" меняет правила входа на стадион [ Редактировать ]
Источник: ФК "Динамо" (Киев)
С нового сезона на матчи ФК "Динамо" (Киев) будут допускать болельщиков только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Изменение концепции допуска зрителей связано со вступлением в силу обновленных норм регламента УПЛ (в частности ст.11), предусматривающей реализацию билетов при идентификации зрителя.
- С нового сезона билеты на домашние матчи ФК "Динамо" (по аналогии с матчами национальной сборной Украины) будут продавать только в онлайн-режиме (электронный билет) на официальных уполномоченных ресурсах.
- При покупке билета зритель должен указать в специальных графах свои имя и фамилию, которые будут визуально отображены на входном билете. Билет без указания в нем имени и фамилии будет недействительным.
- Непосредственный проход зрителя с приобретенным билетом будет возможен исключительно при предъявлении стюардам документа, удостоверяющего личность зрителя. Вход будет разрешен в случае верификации владельца билета.
Кроме того, с нового сезона обновлена система видеонаблюдения НСК "Олимпийский" и клубного стадиона, а службами безопасности НСК "Олимпийский" и ФК "Динамо" внедряется система автоматической видеофиксации правонарушений.
Лицам, совершающим неправомерные действия в дальнейшем может быть запрещен (временно или на долгосрочной основе в случае системных нарушений) вход на стадион.
"Указанные изменения направлены на улучшение качества обеспечения комфорта и безопасности зрителей на нашей Арене, усилении борьбы с лицами, систематически совершающими правонарушения на территории стадиона", - сообщает пресс-служба столичного клуба.
Напомним, что "Динамо" пропустит первый тур нового сезона УПЛ.
по теме
"Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первые встречи состоятся 3 и 4 августа. Ответные игры пройдут 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в раунд плей-офф Лиги Европы
В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии. В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. Однако ни разу "Ювентусу" не удалось пробиться даже в полуфинал Лиги чемпионов
На Евро-2020 Доннарумма провел 7 матчей и пропустил 4 мяча. Он обеспечил своей команде победы в двух сериях пенальти - в полуфинале против испанцев и в финале против англичан. В общей сложности он провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока Евро-2020
Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, його долю вирішила серія пенальті