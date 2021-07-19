С нового сезона на матчи ФК "Динамо" (Киев) будут допускать болельщиков только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Изменение концепции допуска зрителей связано со вступлением в силу обновленных норм регламента УПЛ (в частности ст.11), предусматривающей реализацию билетов при идентификации зрителя.

С нового сезона билеты на домашние матчи ФК "Динамо" (по аналогии с матчами национальной сборной Украины) будут продавать только в онлайн-режиме (электронный билет) на официальных уполномоченных ресурсах.

При покупке билета зритель должен указать в специальных графах свои имя и фамилию, которые будут визуально отображены на входном билете. Билет без указания в нем имени и фамилии будет недействительным.

Непосредственный проход зрителя с приобретенным билетом будет возможен исключительно при предъявлении стюардам документа, удостоверяющего личность зрителя. Вход будет разрешен в случае верификации владельца билета.

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Кроме того, с нового сезона обновлена система видеонаблюдения НСК "Олимпийский" и клубного стадиона, а службами безопасности НСК "Олимпийский" и ФК "Динамо" внедряется система автоматической видеофиксации правонарушений.

Лицам, совершающим неправомерные действия в дальнейшем может быть запрещен (временно или на долгосрочной основе в случае системных нарушений) вход на стадион.

"Указанные изменения направлены на улучшение качества обеспечения комфорта и безопасности зрителей на нашей Арене, усилении борьбы с лицами, систематически совершающими правонарушения на территории стадиона", - сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что "Динамо" пропустит первый тур нового сезона УПЛ.