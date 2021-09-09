Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. Документ поддержал 315 народный депутат.

Если законопроект будет принят во втором чтении и подписан президентом, допустимая сумма перевода, которую не касается финансовый мониторинг, вырастет на 1 гривну - до 5000 грн.

Сейчас финмониторинг не распространяется на перевод наличных на сумму 4999 грн и меньше и при отсутствии связи между этой транзакцией и другой, которые в сумме превышают 5000 грн. При этом перевод на 1 грн больше (5000 грн) обязывает клиента идентифицировать себя для банка, говорится в пояснительной записке.

Возможность перевода в 4999 грн, а не в 5000 грн создает неудобства и для клиентов, и для банков.

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28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон Украины о финансовом мониторинге, который ужесточил требования к идентификации тех, кто переводит наличные деньги без открытия счета - пополняет счет через терминал, делает перевод или вносит деньги на депозит. Пороговая сумма по таким операциям снижена с 15 тыс. до до 5 тыс. грн.

Лимит не касался оплаты коммунальных и других обязательных платежей, оплаты кредитов и ряда других операций.

Напомним, что в конце июля ПриватБанк разрешил денежные переводы по номеру телефона, а в июне в разы поднял комиссию за перевод средств с помощью Приват24.