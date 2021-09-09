Тож на Закарпатті вирішили, що для просування імунізації всі методи згодяться! Там за щеплення і гроші платять, і лотерії влаштовують. Тож як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах Закарпаття? Розкаже Мар'яна Мартин.

Про необхідність вакцинуватися проти коронавірусу в центрі Іршави розповідають із екрану від ранку і до пізнього вечора. Аби заохотити жителів щепитися, головний лікар місцевої амбулаторії опанував навіть соціальні мережі. Щоранку починає робочий день зі свіжого допису у фейсбуці.

Василь Марків, завідувач амбулаторії м. Іршава:

Працюєм у фейсбуці, поширюємо інформацію по проведеннях щеплень. Особисто кожен сімейний лікар звертається до своїх декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. Хотілося б, щоби люди більш активно зверталися до сімейних лікарів своїх і приходили на вакцинацію.

Від початку вакцинальної кампанії в цій амбулаторії щеплення зробила приблизно третина пацієнтів. Результат невисокий, тому і вдаються до різних методів заохочення. В амбулаторії Довжанської ОТГ відсоток імунізованих ще нижчий. Хоча в лютому черговий спалах ковіду накоїв тут чимало лиха.

Борис Марґолін, т.в.о. директора КП "Довжанський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Практично кожен день помирали люди, були дні, коли помирало і про троє, що для нашого населеного пункту при його чисельності біля 7 тисяч надзвичайно багато. Це було і важко морально, і неприємно, і було величезне навантаження.

Аби запобігти поширенню коронавірусу, тут вакцинованим готові навіть платити за щеплення. Зокрема, три тижні тому в селищній раді оголосили акцію. Між вакцинованими жителями ОТГ під новорічні свята розіграють грошові призи.

Наталія Петканич, секретар селищної ради Довжанської ОТГ:

Так звана антиковідна лотерея з метою стимулювання людей до вакцинації. Одна з вразливих верств, по якій вдарив локдаун – це були підприємці, які долучилися до цієї ковідної лотереї. І десь запропонували фінасово її підтримати. Тож було оголошено 3 призові місця: 30, 20, 10 тисяч, і сподіваємося, що десь на когось вплине хоча б такий стимул, фінансовий.

А у Франківську - міський голова взагалі пообіцяв першій вакцинованій проти ковіду жінці, яка завагітніє, 100 тисяч гривень. Щоправда пізніше пояснив, що це був жарт. Оскільки довкола імунізації досі багато міфів, через які люди елементарно бояться робити протикоронавірусну ін'єкцію. І хай там як стараються медики й чиновники - частина жителів про щеплення і чути не хочуть.

Вікторія, жителька м. Іршава:

Ні, я не планую, а чому - ну як Бог дасть, я думаю, це не потрібно.

Володимир, житель м. Іршава:

І не хочу взагалі, чесно казати –- фіг його знає, що воно є, не хочу.

Та це не про Наталію. Свою протиковідну вакцину жінка вже отримала. І перш за все, аби уберегти своїх близьких.

Наталія Ваш, жителька м. Іршава:

Я думаю, хто має вдома діточок – потрібно, бо ми захищаємо в першу чергу свої сім'ї.

Медики, залучені до вакцинальної кампанії, працюють мало не цілодобово: кабінети щеплень облаштовують на вулицях, у торгових центрах, адмінбудівлях, виїжджають на підприємства. А оскільки сертифікат про імунізацію став важливим документом, активізували свою роботу і аферисти.

Мою лікарську печатку було підроблено, та на підробних міжнародних сертифікатах про вакцинацію не мій підпис!

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області:

До поліції звернулася сімейний лікар. Жінка повідомила, що її печатку підробили і таким чином, використовуючи її, виготовляють незаконно підроблені сертифікати про вакцинацію від ковід. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські також нагадують, що за підробку документів в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Медики ж укорте просять громадян не вірити міфам про вакцинацію. І не втомлюються повторювати: щеплення - єдиний надійний метод уберегтися від недуги.