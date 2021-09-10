Стихійне лихо у Венесуелі: затопило будинки [ Редактировать ]
Затопило і Венесуелу. Внаслідок рясних злив з берегів вийшла річка Морон.
У зоні стихійного лиха опинилися понад 2 тисячі сімей. Водою залило перші поверхи їхніх будинків. Про жертв і постраждалих - не повідомляють.
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