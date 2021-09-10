Еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) заработали на дорогах Украины. Они заработали в пяти городах и одной области. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Так, на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где расположены новые приборы

Полтавская область:

на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч)

на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

Кременчуг:

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч)

Николаев:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава:

ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков:

просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)

Черновцы:

Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч)

Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Читайте также, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

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