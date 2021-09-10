Кабинет министров будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. Об этом стало известно в ходе выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в парламенте, которое транслировалось на Youtube.

По словам премьера, на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 млрд гривен. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет.

Шмыгаль отметил, что изменения будут поданы в Раду до следующего четверга.

Будем просить поддержать, чтобы до конца года субсидии можно было всем людям выплачивать.

При этом он заявил, что оставшихся денег хватит на выплаты субсидий до начала отопительного сезона.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.

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