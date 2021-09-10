Остановилось сердце известного украинского футболиста [ Редактировать ]
Экс-игрок футбольных клубов "Металлист" и "Кривбасс" Денис Барвинко ушел из жизни на 28-м году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Днепропетровской области.
В настоящее время причины скоропостижной смерти спортсмена не сообщаются. До трагедии Барвинко занимал пост главного тренера любительской футбольной команды "Энергия", которая принимает участие в чемпионате Днепропетровской области.
Отмечается, что Денис Барвинко дебютировал за харьковский "Металлист" в 2012 году. В футболке клуба он провел 11 игр, в которых сделал 2 передачи, которые привели к голам.
Фото: Football.ua
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Кроме того, экс-полузащитник киевского "Динамо" Ярослав Мирославович Думанский умер на 62-м году жизни. Причины трагического события пока неизвестны, Думанський сыграл более 100 матчей за Карпаты в 1977-81 годах, после чего три года провел в "Динамо".
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