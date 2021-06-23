Экс-полузащитник киевского "Динамо" Ярослав Мирославович Думанский умер на 62-м году жизни. Причины трагического события пока неизвестны. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает глубокие соболезнования родным и близким Ярослава Думанского. Таких больше нет", - говорится в сообщении.

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Думанський сыграл более 100 матчей за Карпаты в 1977-81 годах, после чего три года провел в "Динамо" (60 матчей и четыре гола). Также футболист выступал за ивано-франковский "Спартак" (ныне "Прикарпатье"), "Динамо" из Москвы и харьковский "Металлист".

Ярослав Думанский/ Фото: fcdynamo.kiev.ua

Его заслуги перед киевским "Динамо" неоценимы. С киевлянами Думанский становился чемпионом СССР-1981 и получил Кубок Союза-1982. После завершения карьеры он работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни работал таксистом.

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