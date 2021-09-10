Доктор Комаровский рассказал, что делать при ОРВИ [ Редактировать ]
При лечении ОРВИ некоторые продукты могут быть особенно полезны. Об одном из них рассказал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По его словам, речь идет о поваренной соли. Медик пояснил, что с ее помощью можно сделать специальный раствор. Для этого, рассказал Комаровский, необходимо в литр кипяченой воды добавить чайную ложку соли.
"У нас получится нечто, похожее на физраствор", - рассказал врач в интервью на YouTube.
Комаровский отметил, что такая жидкая смесь позволяет увлажнить носоглотку во время ОРВИ.
"Этим раствором можно промывать нос и полоскать горло", - добавил медик.
Ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя есть при ангине.
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