При лечении ОРВИ некоторые продукты могут быть особенно полезны. Об одном из них рассказал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, речь идет о поваренной соли. Медик пояснил, что с ее помощью можно сделать специальный раствор. Для этого, рассказал Комаровский, необходимо в литр кипяченой воды добавить чайную ложку соли.

"У нас получится нечто, похожее на физраствор", - рассказал врач в интервью на YouTube.

Комаровский отметил, что такая жидкая смесь позволяет увлажнить носоглотку во время ОРВИ.

"Этим раствором можно промывать нос и полоскать горло", - добавил медик.

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