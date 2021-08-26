Многие дети едят не очень хорошо, или так считают их родители, а ведь совсем скоро большое количество малышей и детей постарше пойдут в школу и беспокойство взрослых о их питании еще больше увеличится, передает newsyou.info.

Известный педиатр Евгений Комаровский поделился с родителями двумя простыми методами повышения аппетита у чад. Оказалось это сделать очень просто. Медик подчеркнул, что политику питания определяют родители, поэтому очень важна их реакция на пищевое поведение детей.

"Как повысить ребенку аппетит. Два метода. Не произносить слово «еда» и увеличить физические нагрузки. Все, ребята. Больше ничего. Это срабатывает в 99% и более случаев. Главное, на что я рекомендую обратить ваше родительское внимание. Если вы дали ребенку поесть, а ребенок говорит: "Я есть не хочу", очень важно, чтобы вы не изменились в лице. Главное: вы должны всем своим видом демонстрировать, что вам совершенно все равно, будет он есть или не будет. Тогда будет!", - сказал доктор.

Он также добавил: "Если вы думаете, что есть какие-то волшебные таблетки, которые помогут повысить ребенку аппетит, то это все глупости. Никакие таблетки на аппетит не влияют. Это сказки. К логике и здравому смыслу это не имеет никакого отношения".

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