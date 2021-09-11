На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции иммунизировали 183 527 человек. Такое количество суточных вакцинированных стало новым рекордом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период кампании по вакцинации в стране сделали 5 860 642 прививки от COVID-19, при этом одну дозу препарата получили 5 860 640 человек, а полностью вакцинированы двумя дозами 4 730 712 препарата. Известно, что за 24 часа первую дозу прививки получили 71 388 человек полностью иммунизированы – 112 139 человек.

Отмечается, что для проведения вакцинации граждан были задействованы 994 мобильные бригады, 2959 пунктов вакцинации, а также 347 центров иммунизации. При этом всего на территории Украины сделали 10 591 352 прививки от COVID-19.

Читайте также, на данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. На сегодня кажется иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных". Первую дозу получили 5,6 млн украинцев, полностью иммунизированы - 4,4 млн человек.

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