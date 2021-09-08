COVID-19 становится "пандемией невакцинированных" - Ляшко [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных". Об этом сообщает министр в Facebook.
"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией непривитых", - написал министр.
Он отметил, что в Украине сделали уже свыше 10 млн прививок от COVID-19. Первую дозу получили 5,6 млн украинцев, полностью иммунизированы - 4,4 млн человек.
"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - сообщил министр.
По его словам, Украина вышла на 3,5 млн прививок против коронавируса в месяц.
"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти к пункту прививки", - написал Ляшко.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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