На данном этапе всемирной вакцинации от COVID-19 данный процесс призван защитить людей от тяжелых форм заболевания. Формирование коллективного иммунитета не является приоритетной целью. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ранее ВОЗ говорила о достижении коллективного иммунитета при вакцинации не менее 70% населения Земли, но "Дельта"-штамм изменил правила игры.

"До него не было более заразных вариантов. Я считаю, что это подводит нас к тому моменту, когда основной целью вакцинации является, прежде всего, предотвращение тяжелых форм болезни и смертности", - отметил Клюге.

Он добавил, что на сегодня кажется иллюзорным достижение коллективного иммунитета только с помощью вакцин.

Читайте также, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник, за все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.

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