На территории Украины за весь период кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 10 миллионов прививок от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно им, за минувшие сутки в стране от COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, при этом одну дозу препарата сделали 47 221 гражданину, а полностью иммунизировали двумя дозами 102 397 украинцев. Известно, что всего одну дозу вакцины получили 5 666 017 людей, а две дозы - 4 407 024 человека.

Отмечается, что в течение 24 часов для вакцинации граждан действовали 968 мобильных бригад, 2986 пунктов вакцинации, а также 335 центров иммунизации.

Читайте также, китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации, В образцах, взятых у реципиентов активность антител к штамму была почти нулевой.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины опубликовало рейтинг препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, созданный изданием VisaGuide.World, привитых которыми туристов будут пускать в различные страны.

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