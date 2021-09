Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла Лейлу Фернандес (73-я строчка мирового рейтинга WTA) из Канады в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Впервые с 1999 года в финале турнира Большого шлема сыграли теннисистки младше 20 лет: Радукану - 18 лет, Фернандес - 19 лет. Матч, который длился 1 час 51 минуту, завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу британки.

Everyone has their fairy tale ending 😊@EmmaRaducanu | #USOpen pic.twitter.com/2ttCchmixi