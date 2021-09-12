Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла Лейлу Фернандес (73-я строчка мирового рейтинга WTA) из Канады в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Впервые с 1999 года в финале турнира Большого шлема сыграли теннисистки младше 20 лет: Радукану - 18 лет, Фернандес - 19 лет. Матч, который длился 1 час 51 минуту, завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу британки.

Радукану, занимающая 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), ранее не побеждала в турнирах WTA. US Open 2021 года - ее первая победа в турнирах Большого шлема. После этого успеха Рона переместится на 23-е место мирового рейтинга.

За всю предыдущую карьеру Эмма заработала $268 тыс., а выход в финал гарантировала ей $1,25 млн. За победу в US Open ей причитается $2,5 млн.

Читайте также Ястремская вышла в полуфинал US Open

Радукану - первая британская победительница US Open с 1968 года и первая с 1977 года британка, победившая в турнирах Большого шлема с 1977 года. Она самая молодая чемпионка турнира Большого шлема с 2004 года, когда 17-летняя россиянка Мария Шарапова выиграла Уимблдон.

В финале мужского турнира сыграют россиянин Даниил Медведев (№2 мирового рейтинга) и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, в конце августа выиграла престижный турнир WTA 250 в Чикаго с призовым фондом $235 238. Это ее первый турнир в сезоне и 16-й в карьере.