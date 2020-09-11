Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Дженнифер Брэди в полуфинале турнира Большого шлема Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

22-летняя Осака занимает девятое место в рейтинге WTA. Она становилась победительницей US Open в 2018 году и Открытого чемпионата Австралии в 2019-м. Всего в ее активе пять титулов WTA.

25-летняя Брэди занимает 44-е место рейтинга WTA. Выход в полуфинал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

That winning smile 😍@naomiosaka is through to the #USOpen final once again! pic.twitter.com/6fiHKPYGna — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

В другом полуфинале US Open белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

31-летняя Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 21 победа на турнирах организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии - в 2012 и 2013 годах. Также она дважды выходила в финал US Open (2012 и 2013).

38-летняя Серена Уильямс занимает 8-е место в рейтинге WTA. Является победительницей 73 турниров организации и 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Уильямс 6 раз выигрывала US Open.

Another #USOpen, another valiant run by 6-time singles champion @serenawilliams.



Always a pleasure, Serena. pic.twitter.com/xg6jHxYVPY — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Таким образом в финале Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака сразится с Викторией Азаренко.

Ранее сообщалось, что теннисный календарь ATP на 2020 год расширен на четыре турнира.