Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Дженнифер Брэди в полуфинале турнира Большого шлема Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

22-летняя Осака занимает девятое место в рейтинге WTA. Она становилась победительницей US Open в 2018 году и Открытого чемпионата Австралии в 2019-м. Всего в ее активе пять титулов WTA.

25-летняя Брэди занимает 44-е место рейтинга WTA. Выход в полуфинал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

That winning smile 😍@naomiosaka is through to the #USOpen final once again! pic.twitter.com/6fiHKPYGna