Стали известны финалистки US Open (видео) [ Редактировать ]
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Дженнифер Брэди в полуфинале турнира Большого шлема Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.
22-летняя Осака занимает девятое место в рейтинге WTA. Она становилась победительницей US Open в 2018 году и Открытого чемпионата Австралии в 2019-м. Всего в ее активе пять титулов WTA.
25-летняя Брэди занимает 44-е место рейтинга WTA. Выход в полуфинал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.
That winning smile 😍@naomiosaka is through to the #USOpen final once again! pic.twitter.com/6fiHKPYGna— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
В другом полуфинале US Open белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
31-летняя Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 21 победа на турнирах организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии - в 2012 и 2013 годах. Также она дважды выходила в финал US Open (2012 и 2013).
38-летняя Серена Уильямс занимает 8-е место в рейтинге WTA. Является победительницей 73 турниров организации и 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Уильямс 6 раз выигрывала US Open.
Another #USOpen, another valiant run by 6-time singles champion @serenawilliams.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
Always a pleasure, Serena. pic.twitter.com/xg6jHxYVPY
Таким образом в финале Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака сразится с Викторией Азаренко.
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