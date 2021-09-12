Под Одессой школьника парализовало после укуса клеща [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Черноморске Одесской области подростка укусил клещ, заразив его менингоэнцефалитом. Парня парализовало, он попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Facebook жительница Черноморска Анна Гуменная.
Ученик 7 класса Александровской ООШ Лещенко Дима, 12 лет, находится в тяжёлом состоянии в реанимации в областной больнице г. Одессы. Ребенка укусил клещ. Сейчас снимают отёк мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжёлое и длительное будет.
Женщина опубликовала медицинскую справку, которая свидетельствует, что мальчику поставили диагноз "острый менингоэнцефалит".
Автор поста написала, что в позапрошлом году после тяжелой болезни умерла мама мальчика. У семьи сложное материальное положение. Женщина обращается к небезразличным людям с призывом о помощи.
Менингоэнцефалит - воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Болезнь может затрагивать также и спинной мозг, вызывая развитие миелита с параличом обеих ног.
В начале болезни пациент жалуется на жар, беспокойство, головную боль, рвоту. На вторые сутки появляются менингеальные симптомы: ригидность (напряженность) затылочных мышц, резкое повышение тонуса длинных мышц спины, затруднение и боль при попытке распрямить ногу, согнутую в коленном и тазобедренном суставах.
Помимо энцефалита, клещи могут заразить иксодовым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом человека и болезнью Лайма.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали материал о клещевом энцефалите: чем опасен и как от него защититься.
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