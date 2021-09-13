Українські туристи постраждали в автотрощі у Туреччині [ Редактировать ]
Українські туристи постраждали в автотрощі у Туреччині. Автобус перевозив відпочивальників з України та Росії, їхали з Бодрума.
За даними турецьких ЗМІ, у водія стався серцевий напад. Трапилось зіткнення з автобусом, що віз студентів, дехто з них мають тяжкі травми. В МЗС встановлюють долю громадян України.
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