Українські туристи постраждали в автотрощі у Туреччині. Автобус перевозив відпочивальників з України та Росії, їхали з Бодрума.

За даними турецьких ЗМІ, у водія стався серцевий напад. Трапилось зіткнення з автобусом, що віз студентів, дехто з них мають тяжкі травми. В МЗС встановлюють долю громадян України.