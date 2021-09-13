Помогите найти! В Киеве мужчина избил женщину в метро и скрылся. К сожалению, на данный момент личность так и не удалось идентифицировать. Муж пострадавшей просит помощи у людей, чтобы найти зверя, который напал на его женщину.

Так, 13 сентября, в 08.43 в подземном переходе метрополитена, на станции "Площадь независимости" мужчина напал на женщину с применением физической силы, толкнул и ударил ее по лицу.

С места происшествия злоумышленник скрылся! Помогите идентифицировать его! При наличии любой информации прошу сообщить в личные сообщения!

Пострадавшая успела сфотографировать нападавшего, но как найти его - семья не понимает. Мужчину пробовали искать по фото в Google, но из-за маски на лице результатов такой метод не дал.

Отмечается, что сейчас женщина в порядке и безопасности. Заявление в полицию написано. Процедурные вопросы соблюдены.

Кроме того, мужчина обратил внимание, что проходящие мимо люди отнеслись к ситуации с полным безразличием:

Никто! Из сотен других пассажиров метро не отреагировал на ситуацию и не пришел на помощь женщине!

Обеспокоенный мужчина просит помочь всех небезразличных и максимально распространить информацию, чтобы как можно быстрее найти виновника.

Ранее сообщалось, что в Киеве агрессивный таксист избил пассажирку.

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