В Киеве агрессивный таксист избил пассажирку (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 июля, в Киеве таксист из компании Bolt напал на пассажирку. Так, на водителя пожаловалась женщина, которая решила воспользоваться его услугами. По ее словам, он ударил ее и бросил на асфальт.
Женщина рассказала, что вызвала такси, но водитель стал в 100 метрах от геометки. Она сделала ему замечание и тогда он применил силу: вышвырнул ее из машины, ударил, а потом бросил на асфальт.
"Сегодня в 21.14 был заказан автомтобиль. В 21.25 он прибыл почти по указанному место, не доехав 100 метров. На мое замечание, что метка стоит в одном месте, а водитель - в другом, водитель проехал этих 100 метров и силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", - рассказала пострадавшая.
Отмечается, что пассажирка обратилась в полицию, так как на камере видеонаблюдения весь инцидент остался зафиксирован.
На жалобу клиентки на таксиста в компании Bolt предложили промокод на бесплатную следующую поездку.
"В компании Bolt предложили в качестве компенсации промокод на следующую поездку. Собственно, это все, что вам надо знать про это такси и их водителей", - резюмировала пассажирка.
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