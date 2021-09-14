В Хмельницкой области начнут проверять заведения среднего образования в связи с массовым отравлением школьников в школе города. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, администрация Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, где в результате отравления пострадали 92 ребенка, а также органы самоуправления не предоставили ни одного сообщения в компетентные органы, в частности в Минобразования.

По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве.

Отмечается, что Шкарлет охарактеризовал сложившуюся ситуацию как неприемлемую, а также дал обещание выяснить все обстоятельства, а также уровень ответственности должностных лиц.

Ранее мы писали, что вследствие массового отравления в школе Хмельницкого пострадали 91 ребенок и 1 взрослый человек. Их количество продолжает стремительно расти, всего в больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей, а сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях.

Кроме того, в населенном пункте Загвиздя, который находится в Ивано-Франковской области, во время празднования Дня знаний произошло отравление детей. Предварительный диагноз, который врачи поставили пострадавшим - острый гастроэнтерит, все больные находятся в состоянии средней тяжести.

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