В населенном пункте Загвиздя, который находится в Ивано-Франковской области, во время празднования Дня Знаний произошло отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В медучреждениях области, по состоянию на утро 5 сентября, количество госпитализированных достигло 19. А в течение первых двух дней после инцидента в больницы попали 10 детей и 1 взрослый.

В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Отмечается, что предварительный диагноз, который врачи поставили пострадавшим - острый гастроэнтерит. Все больные находятся в состоянии средней тяжести. Известно, что правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Читайте также, в спортивно-оздоровительном комплексе города Хыров произошло массовое отравление детей. В больницу попали 17 несовершеннолетних, медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести, дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту и диарею.

Кроме того, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, в одном из заведений общественного питания отравились 7 человек. Были отобраны специальные образцы для выявления патогенной флоры, а персонал был проверен на наличие носителей возбудителей опасных кишечных инфекций.

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