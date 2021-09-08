В Днепре умерла чемпионка Европы и СССР по волейболу [ Редактировать ]
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В Днепре умерла бывшая волейболистка сборной СССР Надежда Куляша (девичья фамилия Орлова). Об этом сообщила Федерация волейбола Украины.
В апреле 2021 года прославленной спортсменке, которая в последние годы жила в Днепре и работала директором детской юношеской спортивной школы по игровым видам спорта, был поставлен диагноз опухоль головного мозга.
В начале нынешнего года у Надежды Леонидовны стремительно начала прогрессировать коварная болезнь. Требовалось срочное лечение и, благодаря всем неравнодушным, удалось собрать деньги на две операции. Однако, к сожалению, все усилия врачей оказались тщетными.
Надежда Куляша не дожила два месяца до своего 60-летия. Прославленная спортсменка имела следующие регалиии и звания:
- Чемпион Европы среди молодежи 1979 года.
- Бронзовый призер Кубка Корреспондент 1981 года.
- Серебряный призер чемпионата Европы 1981 года.
- Обладатель Кубка европейских чемпионов (1981, 1982, 1983).
- Чемпион СССР (1980-1982), серебряный призер (1984), бронзовый призер (1983).
- Мастер спорта международного класса.
Напомним, что в конце августа в России ушел из жизни легендарный хоккеист сборной СССР, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин.
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