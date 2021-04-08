Советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов умер в среду, 7 апреля, в возрасте 80 лет. Свой день рождения он отметил 5 апреля.

Об этом сообщил в Instagram глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

Причиной смерти чемпиона стали проблемы с сердцем, сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

Виктор Куренцов - чемпион Олимпийских Игр 1968 года, также он завоевал серебро на Играх 1964 года. Выступал в весовой категории до 75 кг.

Крайний слева - Виктор Куренцов с серебряной медалью Игр 1964 года

Куренцов был шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом СССР. В 1966 году получил звание Заслуженного мастера спорта СССР.

За всю карьеру силач установил 26 мировых рекордов. В 1968 году Куренцов попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сумевший поднять больше всего тяжестей (187,5 кг в толчке двумя руками) на 1 кг собственного веса.

Напомним, что в конце декабря 2020-го в Украине умер Иван Богдан - чемпион Игр-1960 в Риме по греко-римской борьбе.

А в начале января 2021-го в Кременчуге Полтавской области умер олимпийский чемпион Игр-80 в Москве по толканию ядра Владимир Киселев.