У Ісландії побудували найбільший у світі завод з відкачування СО2 з атмосфери [ Редактировать ]
Найбільший у світі завод із викачування СО2 з атмосфери запрацював в Ісландії. Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату. А от як саме все це працює, дивіться в нашому сюжеті.
Це - завод під назвою "Орка", розташований в Ісландії. Його тамтешні екологи вже прозвали технологією майбутнього. Мета підприємства боротися зі змінами клімату. Зокрема, глобальним потеплінням. Усе це відбувається завдяки вісьмом контейнерам, які обладнані спеціальними фільтрами та вентиляторами. І саме вони відкачують вуглекислий газ із земної атмосфери.
Розробники стартапу - швейцарська компанія "Клаймворкс". Один із її засновників розповідає - пишається, що вдалося звести найбільший у світі завод із очищення повітря.
Ян Вурцбахер, засновник Climeworks:
Ми нещодавно ввели "Орку" в експлуатацію! Це - найбільший такий завод у світі! СО2 ми закачуємо під землю. Там він змішується з різними гірськими породами та просто перетворюється на каміння. Це стається впродовж двох років. І саме тому ми можемо назвати цей метод нині найбезпечнішим і найвдалішим з вилучення вуглекислого газу із атмосфери.
Щороку завод відкачуватиме близько чотирьох тисяч тонн СО2, що еквівалентно щорічним викидам майже восьми сотень автівок. Розробники проєкту зазначають - розуміють, що наразі лише один завод не здатен глобально очистити повітря. Однак, в разі популяризації проєкту у світі - із викидами в атмосферу можна успішно боротися.
Ян Вурцбахер, засновник Climeworks:
Ми вже плануємо масштабувати "Орку". Ми збираємося збудувати завод удесятеро потужніший за цей. Відповідно він удесятеро більше поглинатиме СО2. Нині вже є багато інвесторів, які готові допомогти нам, аби ми змогли викачувати один мільйон тон вуглекислого газу.
І поки деякі екологи підтримують і вірять у стартап, інші - ставляться скептично. Бо, на думку Міжурядової групи експертів зі змін клімату, для уникнення найгірших наслідків глобального потепління світ до кінця століття має вилучити з атмосфери від 100 мільярдів до 1 трильйону тон СО2.
по теме
Водночас і в Сполучених Штатах, і в ЄС мають намір залучити до ініціативи ще понад два десятки країн.
Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату.
Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату.
Унаслідок забруднення повітря щороку у світі помирає близько семи мільйонів людей. В організації наголосили - це більше, ніж від війн, туберкульозу чи куріння.
В уряді Данії впевнені - це рішення значно покращить рівень чистоти повітря в містах.