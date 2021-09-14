Мережу підпільних гральних закладів викрила СБУ - на Черкащині та Одещині. Маскувались нелегали під офісні приміщення та непрацюючі кафе. А сам персонал щодня інструктували щодо можливих перевірок та обшуків.

Тож щоб потрапити до приміщень, силовикам довелося ламати двері. Організаторів мережі вже затримали й провели обшуки за місцем їхнього проживання. А от безпосередньо в ігрових залах оперативники вилучили комп'ютерну техніку, "чорну бухгалтерію"та списки постійних клієнтів. Щомісячний обіг коштів там сягав півтора мільйона гривень.

Катерина Дрога, пресофіцер УСБУ в Черкаській області: