СБУ викрила мережу нелегальних гральних закладів на Одещині та Черкащині [ Редактировать ]
Мережу підпільних гральних закладів викрила СБУ - на Черкащині та Одещині. Маскувались нелегали під офісні приміщення та непрацюючі кафе. А сам персонал щодня інструктували щодо можливих перевірок та обшуків.
Тож щоб потрапити до приміщень, силовикам довелося ламати двері. Організаторів мережі вже затримали й провели обшуки за місцем їхнього проживання. А от безпосередньо в ігрових залах оперативники вилучили комп'ютерну техніку, "чорну бухгалтерію"та списки постійних клієнтів. Щомісячний обіг коштів там сягав півтора мільйона гривень.
Катерина Дрога, пресофіцер УСБУ в Черкаській області:
Організували мережу підпільних гральних закладів жителі Черкас та Одеси. Один з організаторів - колишній правоохоронець, Ігрові зали були замасковані під непрацюючі кафе, та зачинені офісні приміщення. Працювали лише для вибіркових клієнтів за попередньою домовленістю.
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