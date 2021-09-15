Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Европейский союз в попытках нападать на "Северный поток-2". Он считает, что ЕС попробует "навязать остальным" негативное отношение к запуску газопровода.

Лавров уверен, что агрессивно настроенное лишь меньшество в ЕС.

"Попытки нападать на "Северный поток-2" продолжатся. Россия не исключает, что агрессивно настроенное меньшинство в ЕС попытается навязать остальным негативное отношение к "Северному потоку-2", - сказал глава российской дипломатии.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".