Он был согласован 15 сентября 2021 года/ фото: dyvys.info

На рассмотрение депутатов Верховной Рады Украины внесли проект государственного бюджета на 2022 год. Он был согласован во время заседания Кабинета министров 15 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, рост экономики в стране в следующем году должен установиться на уровне 3,8%, а средний курс валют составит 28,6-28,7 гривен за американский доллар.

Отмечается, что номинальный уровень внутреннего валового продукта (ВВП) составит 5 368,7 миллиардов гривен, при этом среднемесячный уровень заработной платы составит 15 258 гривен. Известно, что безработица установится на уровне 8,5%. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 миллиардов гривен.

Читайте также, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. В документе предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта для военнослужащих, госслужащих и других категорий пенсионеров.

Кроме того, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. Возможность перевода в 4999 грн, а не в 5000 грн создает неудобства и для клиентов, и для банков.

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