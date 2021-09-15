Верховная Рада рассмотрит важнейший государственный документ [ Редактировать ]
На рассмотрение депутатов Верховной Рады Украины внесли проект государственного бюджета на 2022 год. Он был согласован во время заседания Кабинета министров 15 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Согласно документу, рост экономики в стране в следующем году должен установиться на уровне 3,8%, а средний курс валют составит 28,6-28,7 гривен за американский доллар.
Отмечается, что номинальный уровень внутреннего валового продукта (ВВП) составит 5 368,7 миллиардов гривен, при этом среднемесячный уровень заработной платы составит 15 258 гривен. Известно, что безработица установится на уровне 8,5%. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 миллиардов гривен.
Читайте также, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. В документе предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта для военнослужащих, госслужащих и других категорий пенсионеров.
Кроме того, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. Возможность перевода в 4999 грн, а не в 5000 грн создает неудобства и для клиентов, и для банков.
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